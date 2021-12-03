В ВОЗ сообщили о штамме коронавируса омикрон кое-что важное

Главное: Люди пока не умирают от штамма коронавируса омикрон. Об этом заявили в ВОЗ.

Детали: Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил на брифинге, что пока нет информации о том, что люди умирают от штамма коронавируса омикрон. Более точные данные обещают предоставить через несколько недель.

Он сказал: «Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом омикрон. Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей».

Медик добавил: «У нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей. Предварительные исследования говорят пока только о том, что омикрон может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты коронавируса».

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