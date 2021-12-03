В Кабмине рассказали, сколько украинцев смогут получить «вовину тысячу» под Новый год

Главное: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что уже в этом году президентской программой выплат гражданам, полностью вакцинированным от коронавируса, смогут воспользоваться 8 млн украинцев.

Детали: В правительстве ожидают, что в текущем году президентской программой выплаты воспользуются 8 млн украинцев, вакцинированных от коронавируса. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде, 8 декабря Кабмин утвердит порядок использования 8 млрд грн на программу.

«Что касается тысячи гривен в поддержку бизнеса и повышения мотивации вакцинации украинских граждан. Спасибо народным депутатам, вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды в этом году 8 млрд грн. То есть 8 миллионов граждан, которые мы ожидаем, что обратятся и воспользуются этой возможностью в этом году, все будут обеспечены этими средствами», — цитирует главу правительства «Экономическая правда».

При этом Шмыгаль подтвредил, что программа начнет работу с 19 декабря, как и было запланировано.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.