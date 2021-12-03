МИД признал, что Украину в НАТО не пускают всего три страны

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что двери НАТО для Украины закрыты из-за трех государств., которые воспринимают нашу страну, как «приложение к России» При этом он не уточнил, каких именно.

Детали: Вступление Украины в НАТО зависит от трех государств-членов Альянса, которые строят свои отношения с Киевом через призму двусторонних отношений с Россией. Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv.

«По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран Альянса изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как приложение к России», — сказал Кулеба, подчеркнув, что когда в этих столицах изменится мнение и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится.

При этом он не стал уточнять, о каких государствах идет речь.

«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты», — заключил глава МИД.

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