На Земле Франца-Иосифа растаял целый полуостров

Главное: На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров. Он растаял.

Детали: На архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Это выяснили специалисты национального парка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив.

Сообщается, что тут появился пролив шириной в три километра.

Отмечается: «Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции».

Карту острова составили еще в середине прошлого века. Сейчас она устарела.

Информируется, что впервые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились еще в 2017 году.

Резюмируется, что из-за климатических изменений очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются, на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий, считают специалисты.

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