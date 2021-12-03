Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил мечом двух женщин-полицейских

Главное: Французская полиция обезвредила мужчину, одетого как ниндзя, после того, как он попытался напасть с мечом на двух офицеров в городе Шербур.

Детали: В городе Шербур на северо-западе Франции две женщины-полицейские подошли к странно одетому мужчине, чтобы расспросить его по делу о похищении автомобиля. Как сообщает CNN, после этого он выхватил меч и напал на правоохранителей.

Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. При этом о состоянии нападающего не сообщается.

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