Министр обороны Украины рассказал, когда может напасть Россия

Главное: В Украине ожидают нападения России. Оно может произойти в январе.

Детали: Выступая в Верховной Раде, министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о возможном нападении России. Он оценил вероятность подобного развития событий.

Чиновник поведал, что разведка отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует.

Глава оборонного ведомства сказал: «Наиболее достоверным временем достижение готовности к эскалации будет конец января».

По его словам, эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным.

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