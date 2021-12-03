Всего за 4 месяца на украинских дорогах зафиксировали 17 тысяч перегруженных грузовиков

Главное: Начиная с июня 2021 года на дорогах Украины было выписано около 370 млн грн штрафов за нарушение перевозчиками весового контроля.

Детали: С июня по декабрь 2021 года украинские компании получили около 17 тыс уведомлений о нарушении норм габаритно-весового контроля. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные сервиса «Штрафы UA для бизнеса», совокупная сумма штрафов достигла 370 млн грн.

Превышения фиксируют установленные на дорогах комплексы WiM, взвешивающие автомобили в движении. Система контроля WiM («Взвешивание в движении») была реализована по инициативе Министерства инфраструктуры совместно с Укртрансбезопасностью и Укравтодором, чтобы снизить разрушение дорог за счет снижения нагрузки.

На сегодняшний день не осталось ни одной области, где бы не строились системы динамического взвешивания. До конца 2021 года запланировано установление 102 комплексов на основных транспортных коридорах страны.

Справка: В июне 2021 года информация о нарушении перевозчиками габаритно-весовых норм стала доступна для цифровых сервисов. Бизнесу предоставили время до конца сентября, чтобы привести в норму свои грузоперевозки.

С 1 октября вступили в силу законы, регулирующие административную ответственность за нарушения в этой сфере. С этого дня компании стали получать предписания, предусматривающие штрафы от 8,5 до 51 тыс грн.

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