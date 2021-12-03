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Новости > Всего за 4 месяца на украинских дорогах зафиксировали 17 тысяч перегруженных грузовиков

Всего за 4 месяца на украинских дорогах зафиксировали 17 тысяч перегруженных грузовиков

Александр Панько
03.12.21 10:53
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Всего за 4 месяца на украинских дорогах зафиксировали 17 тысяч перегруженных грузовиков

Главное: Начиная с июня 2021 года на дорогах Украины было выписано около 370 млн грн штрафов за нарушение перевозчиками весового контроля.

Детали: С июня по декабрь 2021 года украинские компании получили около 17 тыс уведомлений о нарушении норм габаритно-весового контроля. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные сервиса «Штрафы UA для бизнеса», совокупная сумма штрафов достигла 370 млн грн.

Превышения фиксируют установленные на дорогах комплексы WiM, взвешивающие автомобили в движении. Система контроля WiM («Взвешивание в движении») была реализована по инициативе Министерства инфраструктуры совместно с Укртрансбезопасностью и Укравтодором, чтобы снизить разрушение дорог за счет снижения нагрузки.

На сегодняшний день не осталось ни одной области, где бы не строились системы динамического взвешивания. До конца 2021 года запланировано установление 102 комплексов на основных транспортных коридорах страны.

Справка: В июне 2021 года информация о нарушении перевозчиками габаритно-весовых норм стала доступна для цифровых сервисов. Бизнесу предоставили время до конца сентября, чтобы привести в норму свои грузоперевозки.

С 1 октября вступили в силу законы, регулирующие административную ответственность за нарушения в этой сфере. С этого дня компании стали получать предписания, предусматривающие штрафы от 8,5 до 51 тыс грн.

В тему: 17 апреля 2019 года вблизи села Дачное на трассе Одесса-Киев неизвестные совершили вооруженное нападение на пункт проверки загруженности грузовиков.

Тэги: штраф, контроль, Укравтодор, фура, грузовик, авто, новости Украины

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