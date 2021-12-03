Электромобили в Украине пересчитали: их становится все больше

Главное: В Украине насчитали 32 662 электромобиля. За месяц их стало больше на 845 штук.
Детали: В Украине растет число электромобилей. Данные на 1 декабря приводит советника замминистра по вопросам развития электротранспорта Марина Кытина.
Она поведала, что всего в нашей стране зарегистрировали 32 662 электромобиля, а за минувший месяц их число выросло на 845 единиц.
Отмечается, что это как новые, так и подержанные авто, которые ввозят официальные импортеры и частные лица.
По ее словам, темп прироста электромобилей на 2-3% ежемесячно сохраняется уже длительное время на протяжении года.
Больше всего таких машин в Киеве – 7 176 штук.
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