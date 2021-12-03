Население Украины может сократиться до 22 миллионов человек. Названы сроки

Главное: Население Украины может существенно сократиться. До 22 миллионов человек в ближайшие восемьдесят лет.

Детали: Украине предрекают существенное сокращение населения. Прогноз дали в Национальной академии наук.

Так, ожидается, что к концу 21 века нас останется всего 22 миллиона человек.

Эксперты подчеркнули: «Мы пока не видим путей остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов».

Также отмечается: «Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. За счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора».

В тему: В ООН поведали, как сократится население Украины в ближайшие три десятилетия.