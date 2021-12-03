Жителей Закарпатья предупредили о подтоплениях

Главное: На Закарпатье ухудшается погода. Ожидаются подтопления.

Детали: В пятницу и субботу, 3-4 декабря, на Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий. В Гидрометцентре говорят, что грядут подтопления.

Уже объявлен II (оранжевый) уровень опасности.

Информируется: «В реке Боржава возле села Верхние Реметы ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 метра с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий».

Подчеркивается, что затопления ожидаются в районе сел Заречье, Сельцо, Камянское, Великие Комяты, Малые Комяты и автомобильной дороги Шаланки – Великие Комяты.

Отметим, что в регионе продолжают идти дожди и мокрый снег.

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