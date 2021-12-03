Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 13 777 человек. Умерли 509 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на пятницу, 3 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 13 777 случаев заразы. Госпитализировали 2 992 больных, а выздоровели 22 893 человека.

Скончались еще 509 людей. За все время умерли 87 566 человек.

С начала пандемии 3 477 649 людей, а выздоровели 3 018 620 человек.

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