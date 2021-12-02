В Кабмине придумали еще один способ неожиданно потратить «вовину тысячу»

Главное: После старта программы «Поддержка», в рамках которой вакцинированные украинцы получат 1 тыс. грн, выплату можно будет потратить на приобретение книг.

Детали: Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тыс. грн, будет называться «еПоддержка». Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook, после ряда встреч с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, было принято решение предоставит украинцам возможность потратить эти деньги на приобретение книг.

«Потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы „еПоддержка“», — написала она, напомнив, что старт выплат намечен на 19 декабря.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.