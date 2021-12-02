В Италии разрешили вакцинировать от коронавируса маленьких детей

Главное: Итальянский регулятор разрешил делать прививки от коронавируса детям от 5 лет. Как и взрослым, им будут колоть вакцину производства Pfizer с интервалом в три недели, но в меньших количествах.

Детали: Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило прививки для детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Как сообщает ANSA, детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй дозами, которые будут составлять треть от взрослых.

Для вакцинации детей до 12 лет будет создано 78 специальных мини-центров.

В местах прививок будут работать педиатры, медсестры и аниматоры для комфорта детей.

В тему: 14 ноября 2021 года Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.