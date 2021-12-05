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Новости > Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года

Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года

Агата Кловская
05.12.21 05:53
936
Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года

Сегодня, 5 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день добровольцев (волонтеров) и Прокопьев день.

Международный день добровольцев (волонтеров)

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день Международным днем добровольцев, чтобы подчеркнуть мощь и потенциал этого движения, рассказать об его важном значении и поведать миру о деятельности добровольцев или, как их еще называют, волонтеров.

В рядах добровольцев состоит более миллиарда человек и каждый день они помогают в больницах, в домах престарелых и детских интернатах, участвуют в ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий, решают экологические вопросы и борются с социальными проблемами. Разные причины побуждают людей вступить в ряды волонтеров, но их объединяет то, что деньги или карьерный рост не являются основной мотивацией для работы. Добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных и политических границ, и его главные ценности - справедливость, равенство и свобода, выраженные в Уставе ООН.

По случаю Дня добровольцев в своих ежегодных обращениях Генеральный секретарь ООН отмечает неоценимую роль волонтеров независимо от их деятельности. Сегодня проводятся конференции, семинары, митинги, парады, ярмарки, выставки, посещения донорских центров, сбор средств и др. Это дополнительная возможность волонтерских формирований, рассказать о себе, о своей работе и том, какой вклад они вносят на благо общества на местном и международном уровнях.

Прокопьев день

Сегодня чтят память мученика Прокопия Чтеца, погибшего за свою христианскую веру в 4 веке в Кесарии. Родившись в Иерусалиме, Прокопий с детства придерживался благочестивых взглядов, изучал Слово Божие.

Заняв должность чтеца в кесарийской церкви, он занимался толкованием Священного Писания и переводил его на сирийский язык. За безвозмездный труд Господь наградил Прокопия даром исцеления людей, страдающих беснованием. Святой Прокопий проповедовал христианскую религию в церквях и обличал идолопоклонство. Когда император Диоклетиан прознал это, он велел схватить чтеца и заставить отречься от веры в Иисуса Христа. Кроме того, жестокий император потребовал от Прокопия склонить голову перед четырьмя богами язычников, совершив им жертвоприношение. Но Святой отказался, за что ему отрубили голову мечом.

Считается, что на Прокопьев день устанавливалась постоянная зимняя погода. Часто снег усыпал дороги, а у людей начиналась работа по прокладке санных путей. Как раз для мужской половины населения данный день знаменовался началом периода постройки и починки саней.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День работников статистики Украины;

- Всемирный день почв;

- День ниндзя;

- День отмены сухого закона в США.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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