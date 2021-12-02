Дороги, руда и национальный авиаперевозчик: Рада приняла Госбюджет на следующий год

Главное: Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении и в целом проект Госбюджета на следующий год. В соответствии с ним доходы составят 1,322 трлн гривен, расходы — 1,498 трлн гривен.

Детали: Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6000 о Государственном бюджете на следующий год. Как сообщает LB.ua, за принятие документа в общей сложности отдали голоса 268 депутатов.

В частности, «Слуги народа» дали 215 голосов, «Батькивщина» — 2, «За будущее» — 21, «Голос» — 1, «Доверие» — 19, внефракционные — 1.

В соответствии с документом доходы Госбюджета в будущем году составят 1,322 трлн гривен, расходы — 1,498 трлн гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).

Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 триллиона гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.

В Госбюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года.

По прогнозам правительства, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%.

Ожидается, что минимальная зарплата с 1 октября 2022 года вырастет на 200 гривен и составит 6700 гривен.

Расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря. В 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере с 1 января — 2393 гривны, с 1 июля — 2508 гривен, с 1 декабря — 2589 гривен.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ, по результатам обработки выводов и предложений Верховной Рады к проекту государственного бюджета, правительством подготовлен сбалансированный и реалистичный проект. «Приоритеты, определенные президентом, Верховной Радой и правительством, сохранены. Это — рост зарплат медиков, обеспечение жильем ветеранов АТО, рост стипендий студентам, увеличение расходов на инклюзивное образование и безбарьерность, продолжение цифровизации и подготовка к переписи населения, обеспечение потребностей сектора обороны», — отметил он, добавив, что бюджет является инвестициями в «человека, страну, будущее».

Глава бюджетного комитета, народный депутат от «Слуги народа» Юрий Аристов подчеркнул, что по Регламенту проект бюджета во втором чтении в Раде должны были принять еще до 1 декабря. Однако правительство ожидало внесения изменений в доходную часть, вызванных принятием «ресурсного» законопроекта 5600.

В итоге, как объяснил первый заместитель главы финансового комитета, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, в ходе доработки в Кабмине заложенные доходы увеличили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), расходы — на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефицит — на 732 млн (до 188,8 млрд).

Дополнительные поступления ожидаются в основном за счет налога на прибыль предприятий (+21 млрд. гривен) и ренты (+25 млрд.). При этом, по словам Железняка, от ренты на руду согласно резонансного законопроекта 5600 ожидают только +240,7 млн, а остальные — с ренты на нефть и газ (+24 млрд гривен).

Расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 млрд — до 323,1 млрд или 6% ВВП. В частности, расходы на Вооруженные силы Украины также должны вырасти на 2,5 млрд. грн.

Вырос и дорожный фонд — между первым и вторым чтением к нему прибавили 4 млрд гривен (до 86 млрд). Из этих средств 42 млрд. запланированы на развитие сети дорог государственного значения.

Удалось повысить и финансирование отрасли культуры, первоначальными цифрами которой был недоволен глава МКИП Александр Ткаченко. Теперь на сферу планируется потратить на 4 млрд. гривен больше.

Мининфраструктуры также заложили повышение расходов на 12,6 млрд, из которых миллиард должен пойти на анонсированного президентом национального авиаперевозчика.

Минздраву удалось прибавить 2,85 млрд.

Больше средств получит и государственный аппарат: Верховная Рада + 83,9 млн, Государственное управление делами — +23,7 млн (из них на Офис президента 12,5 млн гривен).

СНБО будет иметь +84 млн. гривен, а СБУ — еще плюс 100 миллионов.

В тему: 30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект № 5600, касающийся изменений в Налоговый кодекс, известный также как «антиахметовский». По мнению обозревателей, документ ударить по бизнес-империи Рината Ахметова.