В Великобритании завершился крайне необычный судебный процесс

Главное: Необычный судебный процесс завершился в Великобритании. Девушка отсудила миллионы за то, что родилась больной.

Детали: 20-летняя жительница британского Скегнесса Эви Тумбс выиграла суд у врача, который наблюдал беременность ее матери. Как пишет The Telegraph, она родилась с дефектом развития под названием расщепление позвоночника (Spina bifida), которое может приводить к параличу ног и недержанию мочи.

Решение принял Высокий суд Лондона.

Было доказано, что медик Филип Митчеллан не прописал ее матери прием фолиевой кислоты до и во время первого триместра беременности, а также не предупредил о возможных последствиях для здоровья будущего ребенка.

Отмечается, что женщина имела бы возможность прервать беременность, однако этого не случилось.

Девушка назвала свое рождение ошибкой, спровоцированной врачебной халатностью.

Сумма компенсации еще будет утверждаться, но ожидается, что она составит несколько миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что, несмотря на болезнь, Эви Тумбс ведет активный образ жизни и, как и ее мать, занимается верховой ездой.

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