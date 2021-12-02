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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина захотела «вернуть человека на Луну»

Украина захотела «вернуть человека на Луну»

Александр Панько
02.12.21 13:38
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Украина захотела «вернуть человека на Луну»

Главное: Украина намерена присоединиться к проекту по отправке людей на Луну. По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, у нашей страны для этого есть необходимые разработки.

Детали: Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по «возвращению человека на Луну». Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью «Укринформу».

«Мы — подписанты программы „Артемида“. И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса», — объяснил руководитель, подчеркнув, что у украинской космической отрасли есть что предложить миру в этой сфере.

«В частности, у КБ „Южное“ есть концепты, способные помочь построению лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное», — заключил Тафтай.

В тему: В августе 2021 года стало известно, что британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, готовит свою первую миссию на Луну. Ожидается, что уже в следующем году в рамках миссии на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности естественного спутника. В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Это позволит Украине присоединиться к клубу стран, доставлявших груз на Луну, который на данный момент состоит из США, Китая и России.

29 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу, чтобы к 2024 году Украина запустила собственный модуль на Луну.

Напомним: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.

В августе 2021 года NASA впервые собрало и показало тяжелую ракету SLS, при помощи которой собирается отправить людей на Луну в рамках миссии «Артемида» уже в 2024 году.

Тэги: космос, наука, Луна, Государственное космическое агентство Украины, технологии, новости Украины, КБ Южное, Артемида, Владимир Тафтай

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