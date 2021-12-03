В США прогнозируют дичайшую инфляцию

Главное: В США ожидается инфляция в 15%. Уже через год.

Детали: Популярный американский финансист, директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен предупредил, что в США грядет огромная инфляция. Уже в 2023-м году она может составить 15%.

Отмечается, что такой уровень падения будет зафиксирован впервые со времен Второй мировой войны.

Эксперт отмечает, что председатель ФРС США Джером Пауэлл «ошибочно считает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть открытых вакансий, когда угроза пандемии коронавируса уйдет».

В прогнозе сказано, что часть граждан из-за кризиса досрочно вышли на пенсию, навсегда покинув ряды национальной рабочей силы.

Он предупреждает: «Еще одна категория граждан не захочет вернуться на низкооплачиваемую работу после того, как увидели огромные дотации во время пандемии. Они предпочтут ждать лучшей работы и оплаты труда».

По его словам, ожидается крайняя нестабильность на фондовых и кредитных рынках США.

Резюмируется, что к обвалу курса доллара, крайней нестабильностью всех активов крупнейшей экономики мира могут привести итоги промежуточных выборов в конгресс в ноябре следующего года.

В тему: Трампу срочно понадобился миллиард долларов.