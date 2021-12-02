Ученые рассказали о штамме коронавируса омикрон кое-что позитивное

Главное: Ученые проанализировали штамм коронавируса омикрон. Как оказалось, пока нет тяжелых случаев заражений.

Детали: Ученые из Австралии узнали о штамме коронавируса омикрон кое-что важное. Об этом пишет Bloomberg.

Заявляется, что на сегодняшний день пока нет тяжелых случаев среди заразившихся данным штаммом.

При этом, по их словам, его не стоит считать опаснее других разновидностей коронавируса.

Отмечается: «Среди почти трехсот случаев заражения, которые наблюдаются в ряде стран по всему миру, симптомы довольно мягкие, либо их нет вовсе. Все выявленные случаи и заражения омикроном пока протекают очень легко. Часто у больных отсутствуют симптомы».

В тему: Названы основные симптомы штамма коронавируса омикрон.