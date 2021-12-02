И.о. главы ГФС Титарчук сливает ведомство скандальному миллионеру Бамбизову, – СМИ

Стало известно, что после назначения и.о. Главы налоговой Михаила Титарчука, фактическую роль руководителя налоговой он разделяет с Евгением Бамбизовым. Об этом стало известно изданию Антикорр от своих источников, сообщают «Версии».

«Именно Евгений Евгеньевич Бамбизов готовит для него шахматки назначений и ключевых стратегических решений», — пишет издание.

Подтверждением этой информации является также тот факт, что телеграмм канал Дон Кихот, который связывают с Бамбизовым и который раньше разносил налоговую Любченко-Олейникова, внезапно поменял свою риторику.

«Хвалебные оды Титарчуку там еще не поют, но уже достаточно близко к этому подошли. Ребята, сдержите радость и действуйте чуть тоньше», — советует издание.

Напомним, Евгений Бамбизов известен тем, что, будучи главой Офиса крупных налогоплательщиков, попытался оштрафовать завод «Арселор миталл» на 9 миллиардов гривен. Это стало причиной громкого скандала и последующего его увольнения. Но весной 2021 года Бамбизов подал свою кандидатуру на должность главы ГФС.