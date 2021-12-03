В WhatsApp появится весьма необычная функция

Главное: WhatsApp запустит новую функцию. Появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов.

Детали: В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая и весьма необычная функция. Сейчас уже доступна бета-версия, пишет WABetaInfo.

Отмечается, что люди получат возможность выбирать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов.

Информируется, что можно будет, например, настроить отображение одного «человечка» со светло-молочной кожей, а тон второго указать смуглым.

Сейчас при смене цвета кожи парных эмодзи один тон применяется сразу к двум.

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