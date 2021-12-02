Ахметов провел в Вильнюсе тайные переговоры с украинскими оппозиционными политиками, - СМИ

Недавний День рождения Савика Шустера, который журналист отметил в узком кругу в Вильнюсе, мог быть прикрытием для кастинга кандидатов на место президента Украины вместо Владимира Зеленского, который устроил за пределами Украины Ринат Ахметов. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном «Украинской правдой», сообщает «Апостроф».

«По информации источников „Украинской правды“ в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах», — говорится в материале.

Видеоматериалы, опубликованные УП, свидетельствуют о том, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов 21 ноября прибыл в VIP-терминал аэропорта «Борисполь» практически одновременно с журналистом Савиком Шустером, экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым, врачом и телеведущим Евгением Комаровским, журналистом Дмитрием Гордоном и бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Из «Борисполя» их самолеты вылетели практически один за другим. Ахметов полетел в Париж, Шустер с гостями — в Вильнюс.

На следующий день борт Ахметова тоже прилетел в столицу Литвы.

«Тайные встречи украинских олигархов с отечественными политиками за границей — обычная практика. Иногда такие встречи имеют историческое значение для страны», — утверждает издание.

Подобная встреча в 2014 году уже происходила за пределами Украины. Тогда в Вене встретились Дмитрий Фирташ и Петр Порошенко.

Вскоре после встречи с заявлением о готовившемся госперевороте с участием Ахметова выступил и сам Владимир Зеленский.

«Меньше недели назад во время пресс-конференции президент Зеленский сделал громкое заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот с участием именно Рината Ахметова, якобы вовлекаемого в этот процесс», — напомнили журналисты.

Борты приземлились в «Борисполе» так же практически одновременно, как и улетали на встречу двумя днями ранее.