Патриарх Илия поблагодарил РПЦ за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви

Главное: Грузинский Патриарх Илия II в поздравлении Патриарху Кириллу с 75-летним юбилеем поблагодарил его за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви.

Детали: Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли — Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», — написал Патриарх Илия.

Также Патриарх Илия II от имени грузинского народа поблагодарил Патриарха Кирилла за неоднократное содействие в освобождении граждан, попавших в плен за нарушение временных границ.

Илия II отметил также, что в годы патриаршества Святейшего Кирилла в Русской Церкви на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления.

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