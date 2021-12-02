Лукашенко заявил, что никогда никуда не уйдет

Главное: Александр Лукашенко сказал, что не уйдет из политики. Но еще не знает, будет ли участвовать в выборах президента Беларуси.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем политическом будущем. Его цитируют российские СМИ.

Так, его спросили, как бы он хотел войти в историю своей страны.

Политик ответил: «Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая. Я хочу быть создателем этого государства».

Впрочем, он признался, что еще для себя не решил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах: по его словам, это зависит от ситуации в стране.

Лидер Беларуси намекнул, что выборы могут быть досрочными, а референдум по поправкам к Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.

Александр Лукашенко сказал: «Выборы могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов».

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