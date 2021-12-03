Названы идеальные продукты для похудения на завтрак

Главное: Озвучены продукты на завтрак, которые помогут похудеть. Среди них – яичница и каша.

Детали: Какие продукты нужно есть на завтрак тем, кто желает похудеть? Об этом сообщила популярный российский диетолог Татьяна Дик, которую цитируют местные СМИ.

Она рассказала: «Некоторым людям больше подходят белковые завтраки, а кому-то блюда, в которых преобладают углеводы. Необходимо методом проб выбрать для себя удобный завтрак».

Эксперт поведала: «Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки».

Резюмируется: «Допустимы и комбинированные завтраки: тосты с сыром, тосты с авокадо и яйцом, каша и пара яиц, овсяноблин с начинкой, творожно-фруктовые запеканки».

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