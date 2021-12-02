Мистика: на дорогах Украины в двух разных местах одновременно произошли похожие ДТП

Главное: Легковушка сбила двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе в Харьковской области. Одна из них скончалась на месте. В это же время аналогичное ДТП произошло в Кривом Роге.

Детали: В районе 17 часов вечера 1 декабря в Люботине Харьковской области, на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Водяное», 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, от полученных травм 56-летняя гражданка погибла на месте.

Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В тему: Примерно в это же время в Кривом Роге водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Она погибла на месте происшествия, ребенок госпитализирован.