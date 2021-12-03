Британский медик рассказал, чем еще опасен стресс

Главное: Названа еще одна опасность стресса. Он ведет к повышению уровня холестерина.

Детали: Популярный британский медик Тимоти Легг рассказал о еще одном вреде стресса для человека. По его словам, это состояние ведет к росту уровня холестерина в крови.

Эксперт пояснил: «Стресс запускает сложные химические процессы в организме, когда начинает выделяться гормон кортизол и адреналин, что в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов. Несмотря на то, что это источник энергии в организме, однако их переизбыток ведет к формированию «вредного» холестерина».

Лучший выход из ситуации – занятия спортом, которые освобождают серотонин и дофамин.

Важно и правильно питаться: стоит включить в свой рацион бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад.

Спецалист напомнил, что высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, может произойти закупорка сосудов, что может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

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