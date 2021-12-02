Украинским водителям пообещали, что бензин и дизель подешевеют

Главное: Бензин и дизель подешевеют в Украине. Появились новые расчеты.

Детали: В Украине снизятся цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает министерство экономики.

Информируется, что были приняты новые расчеты средней стоимости топлива в нашей стране.

На ее основе АЗС в Украине должны устанавливать свои наценки.

Так, НАК «Нафтогаз Украины» снизил расчетные цены для бензина на 1,27 гривен – с 27,15 до 25,88 гривен за литр.

Стоимость дизельного топлива упала на 56 копеек – с 23,83 до 23,27 гривен за литр.

Подчеркивается, что, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина для водителей не может превышать 30,88 гривен за литр, а цена дизельного топлива должна быть не больше 30,27 гривен за литр.

В тему: Цены на бензин в Украине снова выросли, а дизель подешевел.