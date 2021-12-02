«Бизнес на крови» Ахметова. Компания «Метинвест» торгует с «ДНР» через офис в Москве, - СМИ

Компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова поставляет свою продукцию на оккупированные территории Украины через свой офис в Москве. Об этом свидетельствует опубликованное украинскими телеграмм-каналами видео с выставки «Металл-Экспо-2021» в Москве, где «Метинвест» представлен своим павильоном, сообщает From-ua.com.

На видео записано, как один из потенциальных клиентов из российского Ростова предлагает менеджерам «Метинвеста» осуществить поставки металлопроката на их «малую родину» в оккупированный Донецк.

Менеджер компании Ахметова отвечает, что для работы с клиентами из стран СНГ у «Метинвеста» есть базы продукции на территории России. И с этих баз поставку можно осуществить в оккупированные Донецк, Луганск и Крым.

Представитель «Метинвеста» объясняет, что компания готова продавать продукцию российским резидентам, даже если потом она пойдет на оккупированные территории, и политические аспекты компанию не интересуют. «Политика — это политика, а бизнес — это бизнес», — заявил менеджер «Метинвеста».

Напомним, «Метинвест» горно-металлургическая компания, в которую входят добывающие и металлургические предприятия на Украине, в ЕС и США. Основным акционером компании является «СКМ» Рината Ахметова, которой принадлежит более 71% акций.