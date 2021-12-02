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Новости > Президент Франции грязно оскорбил британского премьера

Президент Франции грязно оскорбил британского премьера

Александр Панько
02.12.21 11:20
820
Президент Франции грязно оскорбил британского премьера

Главное: Эммануэль Макрон оскорбил Бориса Джонсона. Президент Франции назвал британского премьера клоуном.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание Canard Enchaine.

В статье сказано, что инцидент произошел во время визита французского лидера в Хорватию, 24-25 ноября.

Накануне в водах пролива Па-де-Кале произошло крушение лодки с мигрантами – погибли 27 человек.

Перед этим политики договорились сделать все, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов через Ла-Манш.

Раздосадованный Эммануэль Макрон якобы заявил: «Мы ведем взрослые беседы, но до и после он кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна».

В тему: Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети.

Тэги: мир, мигранты, Эммануэль Макрон, курьезы, Борис Джонсон

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