Главное: Россия предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Детали: Россия намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток». Как сообщает РБК, об этом заявил президент страны Владимир Путин 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

При этом он подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», — заявил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот.

По его словам, напряженность на западных границах России растет, «достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса». В ответ российская сторона «принимает адекватные военно-технические меры».

«Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом — с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, — как минимум безответственно», — заключил Путин.

В тему: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, мир понял, что президент РФ Владимир Путин намерен уничтожить Украину и продолжает обострять ситуацию. Белый дом пытается его от этого отговорить.