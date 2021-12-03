Международный день инвалидов: какой праздник отмечается 3 декабря 2021 года

Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день инвалидов и День рождения SMS.

Международный день инвалидов

С 1976 года ООН начала работу над проблемой прав людей с ограниченными возможностями, провозгласив 1981 год международным годом инвалидов. 3 декабря 1982 года ООН по итогам работы признала, что в течение данного периода положение людей с инвалидностью улучшилось. Поэтому было утверждено десятилетие инвалидов с 1983 по 1992 год, по окончании которого был провозглашен международный день инвалидов.

Генеральная Ассамблея ООН призвала мировое сообщество к сотрудничеству в проведении этого дня и мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в социум. Это событие ознаменовало процесс создания Конвенции по правам инвалидов. Ее суть – коренной перелом в понимании и отношении к инвалидности. С этого момента не человек рассматривается как неполноценный, а общество понимается как патологичное, поскольку неспособно принять все разнообразие людей, входящих в него. В 2006 г. Конвенция была принята, а страны, ратифицировавшие документ, обязались действовать в соответствии с его положениями. К 2016 году около 160 стран и Евросоюз приняли конвенцию, и больше 80-ти в процессе ратификации.

День рождения SMS

В этот день в 1992 году было отправлено первое в мире подобное сообщение. В этот день проходила тестирование новая технология, которая была разработана для сотового оператора Vodafone. Автором исторического послания стал 22-летний программист Нил Папуорт, а текст состоял всего из двух слов. Это было поздравление с Рождеством, которое предназначалось директору компании Vodafone. Сообщение было отправлено с компьютера, но впоследствии стала возможна прямая пересылка с одного мобильного телефона на другой.

Идея такой схемы обмена посланиями возникала еще в 1984 году. В это время велись работы по реализации стандарта GSM. Над задачей трудились представители сразу нескольких компаний из разных европейских стран. В рамках проекта инженеры высказали идею использования коротких сообщений для передачи различной информации. Отсюда появилась и аббревиатура SMS. Это первые буквы трех слов фразы «Служба коротких сообщений». Идея оказалась неожиданно перспективной, сегодня жители всех стран мира знают, что такое смс и используют технологию в повседневной жизни.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День памяти богатыря Святогора;

- Международный день борьбы с пестицидами;

- День «Сделайте подарок»;

- Всемирный день компьютерной графики (День 3-дешника).