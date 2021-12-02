Коронавирус в Украине: 13 531 заболевший и 525 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 13 531 человек. Умерли 525 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на четверг, 2 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 13 531 случай заразы. Госпитализировали 3 003 больных, а выздоровели 23 535 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 45 544 человек, методом ИФА – 8 912, экспресс-тестами – 32 034.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 418), а также Донецкой (803) и Житомирской (743) областях.

Умерли 525 больных. За все время скончались 87 057 людей.

С начала пандемии заболели 3 463 872 человека, а выздоровели 2 995 727 больных.

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