Главное: 10 тысяч военнослужащих армии РФ начали обучение на полигонах непосредственно граничащего с Украиной Южного военного округа.

Детали: Более 10 тыс. российских военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, планируется, что в полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО страны.

При этом боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах.

Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов армии РФ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).

В тему: 9 августа специалисты всех родов войск Южного военного округа РФ начали этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии непосредственно у границ Украины.