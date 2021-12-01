В ВОЗ назвали причины возникновения новых штаммов коронавируса

Главное: По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, причинами возникновения новых штаммов коронавируса являются слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.

Детали: Новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире «токсичной смеси». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования — рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса)», — сказал гендиректор ВОЗ в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.

Он призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.

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