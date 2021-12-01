Мы славно поработали и славно отдохнем: стал известен график выходных на новогодние праздники

Главное: В канун и сразу после Нового года украинцы будут иметь три раза по три выходных дня подряд.

Детали: В связи с рождественско-новогодними праздниками украинцы будут иметь три выходных дня подряд в конце декабря и еще два длинных уикенда в начале января. Как сообщате «Украинская правда», в субботу, 25 декабря, христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю.

Поскольку это выходной, то выходным будет и следующий понедельник, 27 декабря. Рабочий же день в пятницу 24 декабря рекомендовано сделать коротким.

Новый 2022-й год наступит в ночь с пятницы на субботу, поэтому украинцы снова будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 января.

После этого христиане восточного обряда будут праздновать Рождество по юлианскому календарю, поэтому будут выходными еще три дня — с 7 по 9 января.

В тему: По подсчетам Министерства экономики, в уходящем году украинцы проработали 250 календарных дней. При этом 115 дней они отдыхали.