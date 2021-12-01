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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов

Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов

Александра Кудрявцева
01.12.21 17:50
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Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов
Главное: Ангелы радуются, когда видят кающегося грешника.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Это один из важных критериев, который нужно усвоить, для того чтобы не лишить себя радости вечной жизни. Хочешь узнать кто ты по своей сути — посмотри на свое сердце, как оно реагирует на грешников? Если оно сжимается от негодования, радуется тому, что придёт время, и Бог обязательно их накажет, если в нем живет гнев, ярость, раздражение против тех, кто живет недостойно своего человеческого звания, то знай — нет тебе места среди тех сил, которые ждут, как и Бог, от людей покаяния», — пояснил митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что желание добра всем людям, а особенно тем, кто мучает себя своими же грехами, это то чувство, которое должно быть у тех, кто стремится занять вакантные места на Небе, освободившиеся в результате отпадения от Бога ангельских сил.
 
«Жажда мук для грешников — это самое главное желание дьявола. Они делают все возможное, чтобы осуществить это желание, сея в мире соблазны и уловляя людей в свои сети. Те, кто в них попался, вызывают у добрых ангелов только чувство сострадания и жалости. Когда смотрим на тех людей, которые, возомнив себя „богами“, живут гордо, презирая, обманывая, наживаясь на скорбях и бедах своих ближних, то первое, что должно сказать сердце: „Господи, вразуми и помоги этому человеку, не попусти ему погибнуть, не дай дьяволу посмеяться над ним, спаси его по Твоему великому милосердию“», — сказал архиерей, и добавил, что «тогда и будем подобны тем ангелам, которые молят Бога о том, чтобы никто из нас не погиб».
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, почему всегда нужно быть готовым к приходу Христа.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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