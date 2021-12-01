Зеленский грязно попиарился на украинских детях

Главное: Обещание 10 000 долларов украинским детям от Зеленского оказалось лишь предвыборным пиар-ходом.

Детали: В ходе своего сегодняшнего выступления в ВРУ Владимир Зеленский пообещал всем детям, которые достигнут 18 лет, выдать по 10 тысяч долларов от использования природных ресурсов. Но оказалось, что это лишь дешевый предвыборный пиар-ход. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

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