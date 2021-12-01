Суть налоговых изменений от Зеленского: убийство мелких фермеров и «плюшки» для своих олигархов

Главное: Изменения в Налоговый кодекс порадуют олигархов Коломойского и Косюка, и при этом ударят по Ахметову и мелким фермерам.

Детали: Убирая общую информационную шелуху, телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика» выделил основную суть принятых вчера изменений в Налоговый кодекс Украины: удар по оппозиционному олигарху Ахметову, а также по мелким фермерам и простым селянам. При этом — преференции для олигарха Игоря Коломойского и олигарха Юрия Косюка.

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