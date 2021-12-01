Полтора десятка локаций и 10 км гирлянд: как Киев готовится к встрече Нового года

Главное: К празднованию Нового года в Киеве откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города. Высота главной елки Украины в этом году составит 31 метр, ее будут украшать более 10000 игрушек и 10 км гирлянд теплого цвета.

Детали: В Киеве с 16 декабря откроются 14 новогодних локаций. Как сообщает пресс-слубжа Киевской городской государственной администрации, праздничные елки будут установлены во всех районах столицы.

В ближайшее время начнется монтаж праздничных локаций на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов.

Департамент культуры обещает вскоре обнародовать план мероприятий, включая главные праздничные события и перекрытие движения.

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в этом году к созданию локаций снова привлекут частный бизнес.

«Это в первую очередь позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, в которых нуждаются другие отрасли. В то же время такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, являющиеся магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы», — объяснил он, напомнив, что главная елка Киева два года подряд попадает в европейский рейтинг самых красивых елок, что является удачным примером сотрудничества местной власти с бизнесом.

Как сообщается на официальной странице компании Folk Ukraine, которая занимается организацией новогодних праздников в столице, локации будут работать до 16 января.

Высота главной елки Украины составит 31 метр, ее будут украшать более 10000 игрушек и 10 км гирлянд теплого цвета.

Основа елки будет украшена в виде Шопки — традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки разместятся развлекательные локации: каток, фотозоны, детские игрушки, мастерская и музей новогодних украшений, сцена, где будут проходить выступления и конкурсы, фудкорты, согревающие напитки и теплые зоны отдыха.

В тему: 29 ноября в центре Киева начали установку так называемой главной новогодней елки страны. В этом году устанавливать и украшать ее будут дольше обычного.