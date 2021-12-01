Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский грязно попиарился на украинских детях
Суть налоговых изменений от Зеленского: убийство мелких фермеров и «плюшки» для своих олигархов
Минимальная пенсия в Украине с сегодняшнего дня превысила прожиточный минимум
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
Стало известно, когда и как проведут перепись населения в Украине
Зеленский предложил депутатам увеличить количество граждан Украины до 65 миллионов
Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
Коронавирус в Украине: 11 960 заболевших и 557 погибших
Еще не $4000: с сегодняшнего дня в Украине выросли зарплаты у учителей
Создана уникальная карта мест, где можно не показывать сертификат о вакцинации