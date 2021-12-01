Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции

Главное: Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но угрожает традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом.

Заявление последовало в связи с появлением на официальном сайте Президента Украины информации, что Владимир Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции, готовит соответствующий законопроект, а его позиция по этому вопросу является принципиальной и неизменной.

«Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но несет угрозу традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом. В связи с тем, что семья традиционно является основой украинского общества, семейные ценности должны стать объектом усиленной защиты государства. Призываем всех православных сплотиться и консолидировать свои усилия против ратификации Стамбульской конвенции», — говорится в заявлении общественной организации «Миряне».