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Новости > Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции

Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции

Александра Кудрявцева
01.12.21 15:50
172
Верующие УПЦ призвали объединиться против ратификации Стамбульской конвенции
Главное: Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но угрожает традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкай на Телеграм-канал ОС «Миряне», верующие призывают украинцев объединиться и консолидировать усилия против ратификации Стамбульской конвенции Украиной.
 
Заявление последовало в связи с появлением на официальном сайте Президента Украины информации, что Владимир Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции, готовит соответствующий законопроект, а его позиция по этому вопросу является принципиальной и неизменной.
 
«Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но несет угрозу традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом. В связи с тем, что семья традиционно является основой украинского общества, семейные ценности должны стать объектом усиленной защиты государства. Призываем всех православных сплотиться и консолидировать свои усилия против ратификации Стамбульской конвенции», — говорится в заявлении общественной организации «Миряне».
 
В тему: Верующие УПЦ просят поддержать петицию против продвижения гендерных теорий.
 

Тэги: УПЦ

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