«Фото члена, в луже мочи, остановка сердца»: названы наиболее популярные у украинцев видео на YouTube

Главное: YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео 2021 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Подавляющее большинство из них так или иначе связаны с Россией.

Детали: Компания Google опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных видеороликов на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Как сообщается в официальном блоге украинского подразделения компании, в 2021 году в Украине чаще всего смотрели расследование российского журналиста Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

Среди авторских видео украинцы чаще смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

В десятку самых популярных видео в Украине в этом году вошли:

— Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

— Ивангай — где он пропадал / вДудь

— Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021

— ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !

— Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021

— MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

— ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

— Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

— ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Среди музыкальных видео больше просмотров собрал клип на песню «Родной» от LOBODA.

В рейтинг также попали: трек румынской певицы Minelli «Rampampam», новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert и нашумевший трек от Wellboy «Гуси».

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