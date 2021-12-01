Составлен список продуктов, которые нельзя есть при больном сердце

Главное: Определен список продуктов, которые не стоит есть при болезнях сердца. Среди них – жирное мясо.

Детали: Популярный российский диетолог и эндокринолог Анна Коновалова рассказала, какие продукты не стоит есть при болезнях сердца. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист поведала: «В первую очередь следует ограничить потребление жирных сортов мяса и птицы, жирных молочных продуктов, продукты глубокой переработки».

Она добавила: «ВОЗ рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, трансжиры – до 1%».

Эксперт говорит: «Необходимо следить и за количеством потребляемой соли – не более пяти граммов в сутки».

Отмечается: «Продукты с большим количеством добавленных сахаров также стоит уменьшить до 5-10% от суточной калорийности. К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки».

Медик сообщает: «Людям со слабым сердцем нужно включать в меню не менее пятисот граммов овощей и фруктов в день, цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена. Не менее двух-трех раз в неделю в рационе должны быть рыба и морепродукты».

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