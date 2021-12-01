Новый штамм коронавируса оставил футбольных болельщиков не у дел

Главное: Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» четыре матча Лиги чемпионов пройдут без болельщиков, еще один могут перенести.

Детали: Сразу четыре поединка итогового тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут при пустых трибунах. Как сообщает Sky Sport Italia, такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусом и обнаружением в Европе нового штамма коронавируса омикрон.

По данным СМИ, болельщики не смогут попасть на матчи «Аякс» — «Спортинг», «Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Бавария» — «Барселона» и «Зальцбург» — «Севилья». Причем в двух последних парах команды, кроме «Баварии», оспаривают путевки в 1/8 финала, а в поединке в Лейпциге за право выйти в Лигу Европы будут бороться хозяева.

По той же причине матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может быть перенесен на нейтральное поле.

В тему: Последний матч отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу против сборной Боснии и Герцеговины смогли посетить лишь 200 украинских болельщиков в связи с эпидемической ситуацией.