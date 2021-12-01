Зеленский рассказал, что такое «Украинская мечта»

Главное: Президент Владимир Зеленский пообещал начать выдачу кредитов под 5% годовых для всех налогоплательщиков в рамках программы «Украинская мечта».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу кредитования «Украинская мечта». Как сообщает LB.ua, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде, он объяснил, что по этой программе можно будет получить кредит со ставкой 5%.

«В скором времени мы запустим программу „Украинская мечта“, по которой каждый гражданин, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии», — заявил глава государства, не уточнив, когда именно она начнет действовать.

В тему: 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Он, в частности, пообещал, что уже с нового года средняя зарплата врача достигнет 24 тыс. гривен.