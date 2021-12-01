Главные новости за 1 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 1 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 11 960 человек. Умерли 557 людей.

- В феврале 2023 года в Украине проведут перепись населения. Она пройдет в электронном формате.

- Проект бюджета на 2022 год изменили. Внесены правки в доходы и расходы.

- В Днепре приготовили к отправке в США украинский спутник «Сич-2-30». Ожидается, что он будет отправлен в космос с мыса Канаверал в самом начале следующего года.

- Интернет в мире есть не у всех. 37% людей им не пользовались.

- К нашей планете летит комета Леонарда. Она будет самой яркой в этом году.