На одной из украинских АЭС произошло огненное ЧП

Главное: На Южно-Украинской АЭС произошло ЧП. Тут случился пожар.

Детали: На Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) произошел пожар. О нем сообщает местная администрация.

Информируется, что инцидент случился накануне во вторник, 30 ноября, в 7-56 утра.

Известно, что загорелся трансформатор тока, после чего произошло автоматическое отключение защит второй системы шин и пуско-резервных трансформаторов.

Отмечается, что сюда вызвали пожарную охрану, уже в 8-40 пожар был ликвидирован.

В сообщении сказано: «После отключения поврежденного оборудования в 09-02 вторая система шин была испытана рабочим напряжением и в 09-08 введена в работу».

Уверяется, что масштабы повреждений незначительны, а случившееся ЧП не привело к отключению потребителей от поставки.

Произошедшее отнесено к отказу I категории.

Сейчас проводятся работы по выявлению причин повреждения. Для расследования нарушения и установления причины, вызвавшей его, создана комиссия.

Резюмируется, что оборудование первого, второго и третьего энергоблоков работает в заданном режиме без замечаний, а радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции.

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