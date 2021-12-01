Трагедия в Харьковской области: упавшее дерево убило пожилую женщину

Главное: Пенсионерка погибла во время непогоды в Харьковской области. Ее убило упавшее дерево.

Детали: Утром вторника, 30 ноября, в Новый Бурлук (Харьковская область) произошла трагедия. О ней сообщили в местной ОГА.

Информируется, что тут бушевала непогода – сильный ветер повалил несколько деревьев.

Увы, одно из них упало на женщину 1948-го года рождения, которая находилась у себя во дворе. Пенсионерка погибла на месте.

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