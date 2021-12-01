Названы основные симптомы штамма коронавируса омикрон

Главное: Озвучены главные симптомы штамма коронавируса омикрон. Среди них – усталость.

Детали: Штамм коронавируса омикрон распространяется по нашей планете. Названы основные его симптомы.

Так, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона заявил, что это сильнейшая усталость.

В то же время врач из ЮАР Унбен Пиллэй поведал: «Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами коронавируса, которые мы видели».

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