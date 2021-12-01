Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > К Земле несется ну очень яркая комета

К Земле несется ну очень яркая комета

Агата Кловская
01.12.21 11:59
298
К Земле несется ну очень яркая комета

Главное: К нашей планете летит комета Леонарда. Она будет самой яркой в этом году.

Детали: Комета Леонарда летит к Земле. Она станет самой яркой в 2021-м году, сообщает Московский планетарий.

Информируется, что уже 12 декабря небесное тело максимально приблизится к нашей планете – расстояние составит 35 миллионов километров.

Отмечается, что увидеть комету можно будет невооруженным глазом.

Известно, что она будет находиться в созвездии Змееносец.

Сообщается: «В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре. 1-13 числа она будет быстро перемещаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью (утренней и вечерней)».

Эксперты добавили: «Наблюдать ее можно будет в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и в 5-6 часов утра до восхода Солнца».

Справка: Комету C/2021 A1 (Leonard) открыл 3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард. Это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года. Она движется со скоростью около 70 километров в секунду.

В тему: Крымский астроном-любитель открыл новую комету и астероид.

Тэги: Вселенная, мир, космос, комета Леонарда

Комментарии

Статьи

30.11.21 09:05

Цунами коммунальных долгов может разнести Украину на куски

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка
30.11.21 22:01

Дороге життя Стакана – київського конвертатора Ігора Стаковиченка

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.12.21 13:51

Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
01.12.21 13:50

Священник УПЦ рассказал, почему во время поста нужно отказаться от развлечений
01.12.21 13:21

Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
01.12.21 13:03

Основные цифры бюджета-2022 переписали
01.12.21 13:00

На одной из украинских АЭС произошло огненное ЧП
01.12.21 12:48

Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
01.12.21 12:45

Трагедия в Харьковской области: упавшее дерево убило пожилую женщину
01.12.21 12:33

В УПЦ собирают подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая
01.12.21 12:29

Названы основные симптомы штамма коронавируса омикрон
01.12.21 12:05

Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу
01.12.21 12:48

Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
01.12.21 11:36

Стало известно, когда и как проведут перепись населения в Украине
01.12.21 11:29

Зеленский предложил депутатам увеличить количество граждан Украины до 65 миллионов
01.12.21 10:17

Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
01.12.21 09:40

Коронавирус в Украине: 11 960 заболевших и 557 погибших
01.12.21 09:06

Еще не $4000: с сегодняшнего дня в Украине выросли зарплаты у учителей
30.11.21 21:25

Создана уникальная карта мест, где можно не показывать сертификат о вакцинации
30.11.21 18:59

Главные новости за 30 ноября 2021 года
30.11.21 15:55

«Вовину тысячу» еще нужно будет успеть потратить: названы сроки
30.11.21 15:38

Верховная Рада приняла «антиахметовский» законопроект о «налоговом терроре»
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
Фото и Видео
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя
В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя
Появилось странное видео с участием главы МИД Великобритании
Появилось странное видео с участием главы МИД Великобритании
Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
Журналисты Шария нашли брошенную 90-летнюю маму главы СНБО Данилова и подарили ей деньги
Журналисты Шария нашли брошенную 90-летнюю маму главы СНБО Данилова и подарили ей деньги
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.