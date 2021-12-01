К Земле несется ну очень яркая комета

Главное: К нашей планете летит комета Леонарда. Она будет самой яркой в этом году.

Детали: Комета Леонарда летит к Земле. Она станет самой яркой в 2021-м году, сообщает Московский планетарий.

Информируется, что уже 12 декабря небесное тело максимально приблизится к нашей планете – расстояние составит 35 миллионов километров.

Отмечается, что увидеть комету можно будет невооруженным глазом.

Известно, что она будет находиться в созвездии Змееносец.

Сообщается: «В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре. 1-13 числа она будет быстро перемещаться на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью (утренней и вечерней)».

Эксперты добавили: «Наблюдать ее можно будет в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и в 5-6 часов утра до восхода Солнца».

Справка : Комету C/2021 A1 (Leonard) открыл 3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард. Это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года. Она движется со скоростью около 70 километров в секунду.

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